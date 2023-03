Eurazeo : L'Actif Net Réévalué s'établit à 127,1 euros par action

(Boursier.com) — Les Actifs sous gestion du groupe Eurazeo ont grimpé de 10% sur un an à 34,1 MdsE (Fee Paying AUM +29%) avec des commissions de gestion en progression de 20% à 380 ME et une excellente performance des sociétés du portefeuille. Le Chiffre d'affaires économique des sociétés consolidées est en hausse de 36% et l'EBITDA économique progresse de 32%.

Le Résultat net part du Groupe ressort à 595 ME. L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 127,1 euros par action (en hausse de 8% par rapport à fin 2021).

Le groupe souligne que 90% des fonds actifs classés articles 8 ou 9 au sens du Règlement Disclosure (83% en 2021)

La proposition d'un dividende ordinaire est de 2,2 euros par action (+26% par rapport à 2021) avec en parallèle une nouvelle enveloppe de rachat d'actions de 100 ME annoncée ce jour.

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré : "Eurazeo a poursuivi en 2022 la croissance à deux chiffres de sa gestion d'actifs et a réalisé dans de bonnes conditions son programme de rotation d'actifs, en dépit d'un contexte économique complexe et incertain. Les résultats 2022 forment un socle solide en vue de constituer un des tout premiers acteurs européens de la gestion d'actifs privés. Forts de l'engagement des équipes d'Eurazeo, notre stratégie s'appuiera sur la croissance des actifs sous gestion, le passage à l'échelle de tous nos métiers, l'amélioration du levier opérationnel et l'optimisation de l'allocation de capital."