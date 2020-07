Eurazeo : l'Actif Net Réévalué par action s'établit à 70,7 euros

(Boursier.com) — L'Actif Net Réévalué par action d'Eurazeo s'établit à 70,7 à 2020, 12% à 2019, méthodologie l'approche Groupe.

Les Actifs Gestion (AUM) 4% à 2019. Le très diversifié (aucun >10% de l'ANR), composé à 97% d'actifs non cotés.

La situation financière est saine avec 587 ME de trésorerie brute au 30 Juin 2020, dont 400 ME tirés sur la ligne de crédit syndiqué confirmée d'un montant total de 1,5 MdE.

Les principales variations par rapport au 31 décembre 2019 proviennent des investissements du bilan pour un montant total de 313 ME, des cessions totales ou partielles du bilan pour un montant de 73 ME et 33 ME de rachats d'actions. Fin juin 2020, le Groupe détient 2,84 millions d'actions propres soit 3,61% du total des actions en circulation.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Le premier semestre 2020 témoigne de la force et de la pertinence de la stratégie d'Eurazeo. Dans un contexte inédit, notre plateforme diversifiée a agi comme stabilisateur : nos actifs sous gestion pour le compte de tiers sont en croissance et notre Actif Net Réévalué est à la fois résilient et prudent. Les bons résultats de levée de fonds dans un marché incertain au cours des 6 derniers mois confirment également la dynamique de notre activité de gestion d'actifs. Notre structure financière solide nous permet d'accélérer et de saisir toutes les opportunités de la reprise. Une accélération d'autant plus rapide que notre stratégie repose sur des fondamentaux porteurs dans le monde qui s'ouvre : notre engagement ESG fort et de longue date et l'investissement dans les sociétés technologiques qui représentent dorénavant un quart de nos actifs."