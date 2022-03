Eurazeo : L'Actif Net Réévalué par action s'établit à 117,8 euros

(Boursier.com) — Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 42% sur 12 mois à 31 MdsE. Les lLvées de fonds ressortent en hausse de 80% à 5,2 MdsE. Les commissions de gestion sont en progression de 27% à 309 ME, dont +38% pour les tiers. Les Fee Related Earnings (FRE) ressortent en hausse de 30% à 93 ME.

L'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'établit à 117,8 euros, en croissance de 40% dividende inclus.

La direction souligne la forte création de valeur sur l'ensemble des stratégies du portefeuille (dont 8 euros par action de valeur supplémentaire liée aux sorties) ainsi que sur l'activité de gestion d'actifs. Les résultats sont historiques avec d'importantes marges de manoeuvre financières, souligne le management, avec un Résultat net part du groupe de 1.576 ME. La trésorerie brute ressort à fin décembre 2021 à 550 ME.

Il sera proposé à l'assemblée des actionnaires la distribution de 3 euros par action avec un dividende ordinaire de 1,75 euro, en hausse de 17% et un dividende exceptionnel de 1,25 euro, "compte-tenu des excellents résultats de l'année".

La trajectoire de croissance est revue à la hausse avec un doublement attendu des AUM à horizon 5-7 ans (60 MdsE en 2026-2028).

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Eurazeo a franchi le cap des 30 milliards d'actifs sous gestion et réalise un résultat historique. Le modèle d'Eurazeoest performant : avec un actif net réévalué record à 117,8 euros, la forte création de valeur dans toutes les classes d'actifs témoigne de la qualité des stratégies d'investissement d'Eurazeo et de la mobilisation de ses équipes. La performance et la réputation d'Eurazeo ont également conduit à une année exceptionnelle de levée de fonds auprès des clients institutionnels et particuliers. Dans un contexte international difficile et incertain, le modèle d'Eurazeo est résilient. Il s'appuie sur des fondations solides pour poursuivre sa dynamique : des choix de secteurs d'investissement à fort potentiel en particulier dans la transition digitale et environnementale, une présence internationale au plus près des entrepreneurs et des investisseurs, un leadership ESG encore renforcé et une expertise nourrie par le recrutement de nouveaux talents dans chacune de nos géographies. Les résultats records de 2021 ainsi que la confiance de l'équipe de management et du Conseil de Surveillance dans notre modèle nous conduisent à proposer à l'Assemblée Générale une distribution en forte augmentation."