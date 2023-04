Eurazeo investit dans TSE

(Boursier.com) — Eurazeo , à travers son Fonds d'Infrastructure de Transition, annonce aujourd'hui un investissement dans TSE. Bpifrance et un pool d'investisseurs du groupe Crédit Agricole participent également à cette levée de fonds d'un montant total de 130 millions d'euros.

Créé en 2016, TSE est un producteur d'énergie solaire en France et a pour ambition de relever le défi de la transition énergétique et écologique, en développant entre autres des projets agrivoltaïques, notamment au travers de partenariats avec les grands acteurs du monde agricole. TSE est en outre reconnue pour sa solution innovante de canopée agricole, et a mis en service la centrale de Marville, le deuxième plus grand parc photovoltaïque de France. A ce jour, la société dispose d'un portefeuille de projets de 1,6 GW à différents stades d'avancement.

Cette levée de fonds, menée par Eurazeo, a pour objectif de soutenir la croissance de la société, dans le développement de projets photovoltaïques et agrivoltaïques d'envergure, avec pour ambition de devenir un acteur incontournable de la filière, ancré dans les territoires, proche du monde agricole et résolument tourné vers l'innovation.

Il s'agit du cinquième investissement réalisé par l'équipe Infrastructure d'Eurazeo, qui poursuit à travers cette opération ses objectifs en matière d'ESG et de durabilité en soutenant la transition énergétique et en contribuant à une économie bas carbone.