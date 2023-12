Eurazeo investit dans l'insurtech Igloo à Singapour

(Boursier.com) — Eurazeo , à travers son fonds insurtech soutenu par l'assureur BNP Paribas Cardif, annonce un investissement dans le tour de financement de pré-série C de l'insurtech Igloo à Singapour pour un montant de 36 millions de dollars, avec la participation d'Openspace et de La Maison.

Ces derniers ont également participé aux levées de fonds de série B et de série B+ d'Igloo, réaffirmant ainsi leur confiance dans les solides fondamentaux de l'entreprise.

L'investissement d'Openspace provient de son fonds mid-stage, OSV+, qui se concentre sur les tours de série C et D des entreprises technologiques disruptives en Asie du Sud-Est.

Cette dernière levée de fonds intervient 10 mois seulement après le précédent tour de table de série B+, menée par BlueOrchard via son InsuResilience Investment Fund II. Au total, la société a levé 100 millions de dollars.

En 2022, l'entreprise a lancé Ignite by Igloo, une plateforme numérique qui améliore la productivité des intermédiaires de vente au Vietnam et en Indonésie. Ignite by Igloo travaille avec 22.000 intermédiaires de vente et agents partenaires. Pour accompagner son développement sur de nouveaux marchés, elle s'appuiera sur 50.000 agents d'ici fin 2023. Conformément aux engagements de la société en faveur de la diversité et de l'inclusion dans la finance, plus de 60% des partenaires intermédiaires d'Ignite by Igloo sont des femmes.