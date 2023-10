Eurazeo : investit dans l'assurtech en Inde

(Boursier.com) — Eurazeo , à travers son fonds de capital-risque dédié à l'assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, annonce son investissement dans InsuranceDekho, principal acteur de l'assurtech en Inde, aux côtés du Mitsubishi UFG Financial Group, de nouveaux investisseurs et d'autres investisseurs historiques. Ce financement de série B, à hauteur de 60 millions de dollars, est une combinaison de fonds propres et de dettes. Il marque un important jalon pour l'entreprise.

Grâce à son réseau d'agents InsuranceDekho aide les consommateurs à comparer les devis et à souscrire aux meilleures offres d'assurances en Inde, dans les secteurs de l'automobile, de la santé, de l'assurance-vie et du voyage. La plateforme vise à proposer des produits d'assurance aux nombreux ménages et entreprises qui n'y avaient auparavant que peu ou pas accès et à faciliter la souscription. La plateforme concentre ses actions sur des agents et clients basés en dehors des grandes villes, où les assureurs sont moins présents en raison des coûts de service plus élevés.

Le financement de série B d'InsuranceDekho a été orchestré par le géant japonais Mitsubishi UFG Financial Group et Eurazeo en tant qu'investisseurs stratégiques, aux côtés du fonds indien Beams Fintech Fund. Les investisseurs historiques TVS Capital, Goldman Sachs Asset Management et Avataar Ventures ont également réinvesti, réaffirmant leur confiance en l'entreprise. Il s'agit de la deuxième série de financement en 2023, pour l'entreprise basée à Gurgaon, avec une levée de fonds totale de 200 millions de dollars. Ceci vient confirmer la position dominante d'InsuranceDekho sur le marché indien de l'assurtech. La société avait déjà réussi à lever 150 millions de dollars en février, dans le cadre du plus grand financement de série A, jamais réalisé par une assurtech en Asie du Sud.

En obtenant 200 millions de dollars en un an, InsuranceDekho a consolidé sa position parmi les rares start-ups à pouvoir lever d'importantes sommes de séries A et B, sur une année. Ce succès est un gage de l'ambition d'InsuranceDekho, d'assurer chaque indien et indienne, et de la solidité de son modèle économique.

Fondée par Ankit Agrawal et Ish Babbar en 2017 et incubée au sein du groupe CarDekho, le plus grand fournisseur indien de solutions numériques pour l'automobile, InsuranceDekho a enregistré une trajectoire de croissance significative. Elle est devenue rentable en mars 2023. Cet acteur de l'assurtech a pour objectif d'utiliser les fonds de ces séries de financement, pour renforcer certaines activités de marketing, étendre davantage sa présence dans les zones reculées d'Inde, adapter sa plateforme technologique, explorer des opportunités de croissance non-organique et, pour de nouvelles initiatives telles que la réassurance, et continuer à démocratiser et révolutionner le paysage de l'assurance en Inde.