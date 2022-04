Eurazeo investit dans Gisou

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la réalisation d'un investissement minoritaire dans Gisou, marque premium en forte croissance de produits de beauté à base de miel ; principalement de soins pour cheveux.

Eurazeo investit aux cotés de Negin Mirsalehi et Maurits Stibbe (co-fondateurs de la société) qui restent actionnaires majoritaires, et de Vaultier7 (actuel actionnaire minoritaire).

Fondée en 2015 par l'influenceuse néerlandaise d'origine perse Negin Mirsalehi et son compagnon Maurits Stibbe, Gisou est une marque de luxe authentique et naturelle qui combine l'héritage familial de Negin dans l'apiculture et sa passion pour la beauté. Animant une communauté internationale de consommateurs engagés, Gisou se différencie grâce à son approche reposant sur l'utilisation du miel pour offrir des produits de beauté naturels et de qualité, tout en sensibilisant les consommateurs à l'importance des abeilles pour l'environnement.

Lancée avec son iconique "Honey Infused Hair Oil ", Gisou a connu une croissance rapide portée par de nombreuses innovations qui lui permettent d'offrir une gamme de produits capillaires complète intégrant soins et produits coiffants. La marque a récemment lancé avec succès des produits pour le visage (huile pour la peau et huile pour les lèvres). Le miel et la propolis, qui proviennent des ruches du jardin de la famille Mirsalehi, restent les ingrédients clés de tous les produits de la marque. Gisou distribue ses produits via une approche multicanale reposant sur son site e-commerce, et complétée à l'international par une présence sélective dans les grands magasins prestigieux et les distributeurs de beauté spécialistes comme Sephora, Galeries Lafayette, Selfridges, Douglas ou Mecca.

A travers cet investissement minoritaire, Eurazeo accompagnera Gisou dans sa croissance multicanale à l'international et sur la diversification de la gamme de produits, en s'appuyant sur son expertise opérationnelle des marques. L'investissement d'Eurazeo dans la société sera en particulier utilisé pour renforcer les capacités digitales et la plateforme e-commerce de Gisou, la marque et la communauté, mais aussi pour structurer les équipes avec des recrutements clés, notamment en Amérique du Nord. Le positionnement responsable de Gisou est parfaitement aligné avec le programme RSE d'Eurazeo : O+. Il devrait permettre à la marque de renforcer en parallèle son positionnement de marque à mission.