Eurazeo investit dans Etix

(Boursier.com) — Eurazeo annonce son investissement dans l'opérateur régional de data centers Etix Everywhere, à travers son Fonds d'Infrastructure de Transition1 et soutiendra le groupe dans sa trajectoire de décarbonation.

ETIX est un acteur français reconnu qui opère un réseau de data centers régionaux, fournissant des services de colocation de proximité à ses clients. ETIX poursuit sa stratégie d'expansion basée sur un juste équilibre entre un développement organique et des acquisitions stratégiques, illustré par la récente acquisition de CIV France, le leader régional dans les Hauts de France. Etix est engagé dans une trajectoire durable, ayant adhéré au Climate Neutral Data Center Pact.

A travers cet investissement dans Etix, Eurazeo aborde le défi de la prise en compte des enjeux ESG dans la construction et l'exploitation de data centers. Eurazeo soutiendra Etix dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux, notamment en explorant des solutions d'approvisionnement en énergie décarbonée. L'investissement d'Eurazeo permettra également le développement de la société, de manière organique ou par des acquisitions ciblées.

Cet investissement est le quatrième réalisé par l'équipe infrastructure d'Eurazeo et le premier dans le domaine du digital. Il s'inscrit dans le cadre de son mandat qui consiste à investir dans la transition énergétique et digitale et à contribuer à une économie durable et à faibles émissions de gaz à effet de serre.