Eurazeo investit dans Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques

(Boursier.com) — Eurazeo annonce aujourd'hui un investissement dans Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques. Après Ikaros Solar (fournisseur belge de solutions photovoltaïques) et Resource (usine de tri de déchets plastiques au Danemark), Electra est le troisième investissement de l'équipe infrastructure d'Eurazeo et concrétise l'ambition du Groupe d'investir dans la transition écologique et numérique, et de contribuer à une économie durable et à faibles émissions carbone. Cet investissement permettra une économie de 550 000 tonnes de CO2 à horizon 2026, en favorisant la décarbonation des transports, qui participe ainsi à l'objectif de neutralité carbone d'Eurazeo.

Electra réalise à cette occasion une levée de fonds à hauteur de 160 millions d'euros auprès d'investisseurs de premier rang : Eurazeo, qui mène ce tour, ainsi que RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group. Elle permet à Electra de disposer des moyens nécessaires à son développement rapide, afin d'atteindre son objectif : accélérer le maillage en France et se développer en Europe pour faciliter la recharge rapide et simplifiée. Seul acteur pure player en France avec un positionnement ciblé sur la recharge rapide, l'entreprise va désormais pouvoir rivaliser avec les plateformes européennes d'envergure.

La signature de contrats avec de grands noms du retail, de l'hôtellerie, du secteur automobile et des flottes tels qu'AccorInvest, Altarea, Indigo, Louvre Hotels Group, Primonial REIM France ou encore le Groupe Chopard témoigne de la qualité de son offre.

Avec le soutien de ses investisseurs, Eurazeo, RGREEN Invest, RIVE Private Investment, Serena, le Groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group, Electra entend jouer un rôle majeur dans le développement des véhicules électriques en France et en Europe en proposant une infrastructure de qualité, se reposant tant sur sa maitrise de la technologie que du déploiement des infrastructures.

