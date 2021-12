Eurazeo : investit dans Beekman 1802

(Boursier.com) — Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Beekman 1802, marque américaine de beauté clean en forte croissance. Beekman 1802 commercialise des produits cosmétiques premium pour le visage et le corps, qui s'appuient sur les vertus uniques du lait de chèvre combinées avec les performances des microbiomes.

Eurazeo investit dans la société un montant de 62 millions de dollars (sur un total de 92 M$) aux côtés de Cohesive Capital Partners et du Family Office Cherng Family Trust. Ce nouvel investissement s'inscrit dans la dynamique de l'équipe Brands d'Eurazeo, partenaire à valeur ajoutée pour les marques fortes, avec plus de 600 M$ investis depuis sa création en 2017.

Eurazeo accompagnera Beekman 1802 non seulement dans sa croissance multicanale internationale, mais également dans le renforcement de la marque, la communauté et la gamme produits. Afin de soutenir ce développement, Marc Rey, ancien Président-Directeur général de Shiseido Americas, rejoindra le Conseil d'Administration de la Société en qualité de Président aux côtés d'Adrianne Shapira, Managing Director et de George Birman, Principal au sein de l'équipe Brands d'Eurazeo.

Fondée en 2009 par le Dr Brent Ridge et Josh Kilmer-Purcell à Sharon Springs (New York), Beekman est devenue une marque multicanale offrant une large gamme de produits de beauté et bien-être. Au sein du marché du soin de la peau, représentant 9 milliards de dollars, Beekman se différencie par son engagement RSE, son authenticité et sa large communauté de consommateurs engagée.