Eurazeo investit 75 M$ dans Jaanuu

(Boursier.com) — Eurazeo réalise un investissement minoritaire de 75 millions de dollars dans Jaanuu, une marque de vêtements et accessoires médicaux premium axés sur la performance. Grâce à ses designs innovants, offrant un maximum de fonctionnalités et de confort, Jaanuu est parmi les marques qui connaissent la plus forte croissance au sein du marché de l'habillement médical

(évalué à plusieurs milliards de dollars).

L'investissement d'Eurazeo porte le total des capitaux levés par Jaanuu à environ 100 M$ depuis sa création.

Jaanuu, dérivé de 'Jaan', signifiant "vie" en hindi, a été fondée en 2013 par Shaan Sethi et sa soeur le Dr Neela Sethi. Leur idée : fournir aux professionnels de santé des vêtements modernes, fonctionnels et élégants, qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien. Jaanuu bouscule les codes du marché des vêtements médicaux, longtemps dominé par des marques traditionnelles et distribuées par des détaillants spécialisés dans des magasins physiques, en offrant des produits de qualité, mieux taillés, plus confortables et fonctionnels, distribués directement en ligne.

Jaanuu renouvelle la composition de son Conseil d'administration avec des profils très expérimentés afin d'accompagner et soutenir la forte croissance de la société. Le Conseil d'administration, composé de 5 membres, comprendra Jill Granoff (Managing Partner d'Eurazeo) ; Shaan Sethi (cofondateur et PDG de Jaanuu) ; John Kenney (cofondateur et Associé de Cult Capital) ; Sean Collins (Associé Directeur de Goldfinch Partners et ancien Fondateur de BCG Digital Ventures) ; ainsi qu'Anan Kashyap (Directeur financier d'Ethos et ancien Directeur financier de Poshmark).

Le partenariat d'Eurazeo avec Jaanuu permettra de renforcer les investissements marketing afin d'accroître la notoriété de marque et d'encourager les essais produits, mais aussi de continuer à investir dans l'innovation produits. Eurazeo s'appuiera également sur son réseau mondial pour aider Jaanuu à développer sa clientèle et sa présence géographique.

Jaanuu est le 12ème investissement de l'équipe Brands d'Eurazeo, et le premier dans le secteur de la santé grand public.