Eurazeo investit 25 ME dans Ex Nihilo

(Boursier.com) — Eurazeo réalise un investissement minoritaire d'environ 25 millions d'euros dans Ex Nihilo, une marque de parfums de niche en forte croissance et offrant une expérience unique au sein de l'industrie de la parfumerie.

Eurazeo investit aux cotés de Sylvie Loday, Olivier Royère et Benoît Verdier, co-fondateurs de la société devenant actionnaires majoritaires.

En s'appuyant sur son expertise en matière de développement de marques et de l'industrie des biens de consommation. Eurazeo accompagnera Ex Nihilo dans son plan de croissance sur l'ensemble de ses canaux de distribution et zones géographiques. Eurazeo mettra à disposition son réseau international en Europe, en Asie et aux Etats-Unis pour soutenir le développement de la marque sur ses marchés prioritaires. De plus, Eurazeo apportera son expertise opérationnelle pour développer la plateforme e-commerce d'Ex Nihilo, renforcer la marque et sa communauté, et structurer l'organisation au niveau mondial.

Fondé en 2013 par 3 amis Sylvie Loday, Olivier Royère et Benoît Verdier, Ex Nihilo, signifiant "A partir de rien" en latin, est une marque authentique de luxe française célébrant le savoir-faire de la Haute Parfumerie. Ex Nihilo offre une proposition de valeur unique au sein de l'industrie de la parfumerie, en combinant avec succès modernité, personnalisation, collaborations artistiques et savoir-faire du luxe pour offrir des parfums exclusifs et de haute-qualité.

Travaillant en partenariat avec les plus grands parfumeurs et en utilisant les meilleurs ingrédients pour créer et proposer des senteurs et des produits uniques, Ex Nihilo est notamment connu pour son parfum iconique "Fleur Narcotique" au succès mondial.

Ex Nihilo a réalisé plus de 50 ME de chiffre d'affaires 'retail', adressant avec succès une clientèle mondiale grâce à une stratégie de distribution multicanale sélective et premium, avec une présence à la fois en magasins et en ligne. Les produits de la marque sont distribués à l'international dans les grands magasins les plus prestigieux tels que Harrods, Bergdorf Goodman, Galeries Lafayette et Saks Fifth Avenue, ainsi que dans des concept stores exclusifs et parfumeries confidentielles. Les 7 flagships de la marque complètent l'expérience et servent de lieux de découverte et d'expérimentation, offrant des consultations et des services de personnalisation.