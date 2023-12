Eurazeo : investit 22,5 ME dans la construction d'un navire par Samskip

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie Asset-based Finance, Eurazeo annonce une 5e transaction, d'un montant de 22,5 millions d'euros, pour le fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI). Cet investissement financera le lancement par Samskip Group d'un premier navire porte-conteneurs zéro émission de dernière génération, destiné au transport à courte distance.

Samskip produira à terme 2 navires qui marqueront une étape importante dans la poursuite de ses objectifs de responsabilité environnementale et dans son ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.

Le 'Samskip SeaShuttle' est en cours de construction dans le chantier naval de Cochin, en Inde. Sa livraison est prévue au 2e semestre 2025. Il figurera parmi les premiers et les plus grands navires existants dotés d'un système de propulsion à hydrogène. Le Samskip SeaShuttle sera ravitaillé en hydrogène vert dans les ports d'Oslo et de Rotterdam. Il intégrera progressivement, à partir de 2026, ce combustible dans son mix énergétique en vue d'atteindre la neutralité carbone à partir de 2030. Il deviendra alors l'un des bateaux les plus écologiques jamais construits remplissant tous les critères du fonds ESMI et dépassant les objectifs fixés en termes de réduction d'émissions de GES et de profil de risque de crédit.

Fondée en Islande en 1990 et basée aux Pays-Bas, Samskip est une entreprise de services logistiques et de transport routier, maritime, ferroviaire et aérien. Leader européen du secteur, Samskip est spécialisée dans le transport efficace, fiable et respectueux de l'environnement.