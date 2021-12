Eurazeo investit 17 ME dans l'équipementier Trèves

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le 1er investissement du fonds Obligations Relance dans Trèves, à hauteur de 17 millions d'euros.

Fondé en 1836, Trèves est un équipementier automobile français, spécialiste de l'intérieur du véhicule et de son environnement acoustique. Ce groupe international emploie 4.200 personnes. Il dispose de 25 implantations industrielles dans 16 pays en Europe, Amérique, Asie et Afrique.

Cet investissement s'inscrit dans une opération globale de près de 40 ME, qui a vocation à soutenir la nouvelle équipe de direction dans la réorganisation du groupe et la poursuite de son développement par croissance externe notamment. Evoluant dans un marché à fort potentiel et en mutation, porté par le développement des voitures électriques et la croissance des marchés émergents, l'équipementier acoustique se positionne également comme un acteur de la transition écologique.

Le financement mis en place dans le cadre de cette opération comprend l'atteinte de critères ESG tels que l'utilisation de matériaux recyclés ou la recyclabilité des produits finis.

Le fonds Obligations Relance France est doté de 1,7 milliard d'euros, souscrits par 19 assureurs membres de la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et la Caisse des Dépôts. Il finance les PME-ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation. Volet du Plan de Relance du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations Relance France bénéficie d'une garantie partielle de l'Etat.

Les Obligations Relance ont une durée de 8 ans. Elles sont remboursables à leur terme. Elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds.

EIM, filiale d'Eurazeo, a été sélectionné en décembre 2021 pour gérer, par délégation, une poche de 280 ME de ce fonds.