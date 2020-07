Eurazeo : investissement de 80 ME du Fonds ECAF dans la société DORC

Eurazeo : investissement de 80 ME du Fonds ECAF dans la société DORC









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce un investissement de 80 millions d'euros du Fonds Eurazeo China Acceleration (ECAF) dans la société DORC, l'un des principaux spécialistes mondiaux de la chirurgie vitréorétinienne.

Cet investissement est le premier du fonds, dont l'objet est d'investir, aux côtés d'Eurazeo, dans des sociétés françaises et européennes appartenant à des secteurs d'activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois et de les accompagner dans cette stratégie.

Ce montant était précédemment porté par le bilan d'Eurazeo en attente de la constitution du fonds. Cette syndication n'a pas d'impact sur les autres fonds gérés par Eurazeo, et notamment Eurazeo Capital IV qui est aussi investisseur dans DORC. Eurazeo représente à ce jour 50% des souscriptions du fonds ECAF et l'impact positif sur la trésorerie d'Eurazeo est donc de 40 millions d'euros.