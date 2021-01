Eurazeo : investissement dans PPRO

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filiale d'Eurazeo, Eurazeo Growth annonce un investissement de 55 ME dans PPRO, le fournisseur d'infrastructure pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers le plus reconnu dans le monde. Eurazeo Growth mène ce tour de table de 153 ME aux côtés de Sprints Capital, Wellington Management ainsi que d'autres investisseurs.

Ce nouvel investissement est le cinquième d'Eurazeo Growth dans le secteur Fintech après ceux de Younited Credit, Wefox, Thought Machine et Tink, attestant de la dynamique d'innovation dans ce domaine en Europe.