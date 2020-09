Eurazeo intensifie son engagement ESG avec O+

(Boursier.com) — Eurazeo présente aujourd'hui O+, la nouvelle étape ambitieuse de sa stratégie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance), avec un objectif : être vecteur de changement positif dans la société en favorisant une prospérité partagée et durable. Eurazeo, acteur pionnier en matière d'ESG depuis bientôt 20 ans, accélère son ambition de démultiplier la valeur créée dans le domaine environnemental et social, en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

O+ repose sur deux piliers : atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2040 et favoriser une économie plus inclusive.

Un engagement massif pour accélérer la décarbonation de l'économie, gage de haute performance financière...

Eurazeo, première société du secteur à se fixer un tel objectif, ambitionne d'atteindre 0 émission nette, en accord avec la méthodologie Science Based Targets au plus tard en 2040. Pour être performant dans une économie bas carbone, la société d'investissement se focalise sur trois objectifs :

- Limiter le risque carbone et l'exposition au coût du carbone

o Déployer les trajectoires de décarbonation définies en accord avec la méthodologie Science Based Targets pour Eurazeo et ses sociétés de portefeuille afin d'atteindre la neutralité nette au plus tard en 2040,

o Respecter des critères d'exclusion à l'investissement qui écartent les actifs à forte intensité de carbone et qui sont contraires aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU

- Intégrer la variable carbone dans l'ensemble du cycle d'investissement

o Intégrer la variable carbone dans tous les business plans d'investissement

o Mesurer la performance carbone de toutes les stratégies d'investissement

- Saisir le potentiel de l'économie bas carbone

o Renforcer les investissements dans les actifs à fort potentiel de réduction des émissions de carbone

o Développer des stratégies d'investissement innovantes permettant de financer des "solutions positives" (par exemple, les technologies de dépollution, les technologies alimentaires, matériels...)

Favoriser une économie plus inclusive, au travers de l'égalité entre les sexes, de la couverture sociale ou de l'égalité des chances.

Pour plus d'inclusion et de solidarité, Eurazeo va intensifier et étendre à l'ensemble de ses classes d'actifs les travaux réalisés depuis 5 ans.

Ce second pilier repose également sur la poursuite de trois objectifs :

- Pas d'écart entre les sexes

o Au moins 40% de l'autre genre au sein des conseil d'administration

o Au moins 40% de l'autre genre dans les équipes de direction en 2030

- Couverture sociale et partage de la création de valeur pour tous

o Généraliser les systèmes de partage de la création de valeur pour tous

o Généraliser les assurances santé, vie et invalidité partout dans le monde

- Egalité des chances : création d'un fonds de dotation pour démultiplier les moyens alloués aux associations qui oeuvrent en faveur de l'éducation et de la protection de l'enfance.

o Ce fonds sera doté d'un capital initial de 3 millions d'euros

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo a déclaré : Eurazeo est un pionnier parmi ses pairs, ouvrant la voie en matière d'ESG depuis près de 20 ans. En tant que présidente d'un Groupe qui accompagne plus de 430 entreprises, je mesure chaque jour ce que notre expertise en matière d'ESG apporte à nos parties-prenantes. Pour chacune des sociétés dont nous sommes l'actionnaire, l'ESG constitue un vecteur de création de valeur et un levier de performance. Nous avions prévu d'accélérer encore cette stratégie pour les années à venir. Nous en sommes encore plus convaincus au coeur de la crise. C'est pourquoi notre Groupe lance aujourd'hui O+, la nouvelle étape de sa stratégie ESG ambitieuse et volontaire tournée particulièrement vers le climat et l'inclusion. Ces engagements sont fidèles à nos convictions, à notre histoire et à notre identité. En favorisant une économie bas carbone et plus inclusive, nous voulons être un accélérateur de changement positif dans la société.