Eurazeo : impact limité du Covid-19 au T1

Eurazeo : impact limité du Covid-19 au T1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo publie un chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au 1er trimestre 2020, à périmètre Eurazeo constant, à 1.321 ME.

La politique d'investissement reste toujours sélective avec 455 ME d'investissements et réinvestissements opérés au T1 (147 ME pour la quote-part du bilan) dont 150 ME investis sur le segment Growth (95 ME pour la quote-part du bilan) qui conserve une forte dynamique. 220 ME de cessions totales et partielles ont été réalisées (57 ME pour la quote-part du bilan)

Les Actifs sous Gestion (AUM) ressortent à 18,8 MdsE. Les AUM pour le compte de tiers sont de 12,6 MdsE. L'actif net réévalué s'étabit à 6,2 MdsE, soit 78,4 euros par action. Conformément à la méthodologie, seuls sont réévalués au trimestre la trésorerie et les actifs cotés (< 2% de l'ANR). Les actifs non cotés sont réévalués sur une base semestrielle

Poursuite de la croissance de l'activité de gestion d'actifs : Commissions de gestion : 57 ME, +21% sous l'effet des levées de fonds 2019.

Levée de fonds du T1 2020 : 283 ME.

Exercice de l'option portant sur l'acquisition de 10% supplémentaires du capital d'Idinvest Partners qui portera la participation d'Eurazeo à 80% (post-clôture).

La situation financière reste robuste avec 746 ME de trésorerie au 31 mars 2020, dont 400 ME tirés sur la ligne de crédit syndiqué de 1,5 MdE. Les engagements d'investissements reçus et non appelés ("dry powder") se montent à 3,5 MdsE.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Ce premier trimestre reflète une bonne résistance de nos activités dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La stratégie de développement du Groupe, fondée sur la diversification de ses actifs, de ses géographies et de ses sources de financement démontre sa pertinence sur le premier trimestre. Je veux saluer la forte mobilisation et l'expertise des équipes d'Eurazeo et de nos participations qui ont su mettre en oeuvre les mesures essentielles face à cette crise. Les levées de fonds intervenues dans un contexte de marché très incertain illustrent également l'intérêt soutenu des investisseurs pour les secteurs de croissance. Nous sommes particulièrement heureux de leur nouveau témoignage de confiance. Notre agilité, notre solidité financière et notre vision de long terme constituent d'importants atouts qui nous permettent de jouer pleinement notre rôle de stabilisateur auprès de nos participations et de continuer à identifier les opportunités d'investissement à venir."