Eurazeo : iM Global Partner entame une nouvelle étape de son développement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce avoir cédé à IK Investment Partners et Luxempart, sous réserve de l'approbation de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), une partie de sa participation dans iM Global Partner, réseau mondial dédié à la gestion d'actifs représentant plus de 19 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin décembre 2020, en croissance de +65% (dont 46% en organique) sur 2020.

Avec le soutien d'Eurazeo et d'Amundi, qui accompagnent Philippe Couvrecelle et l'équipe managériale depuis sa création, iM Global Partner est devenu en quelques années un important réseau international de gestion d'actifs. L'entrée au capital d'IK Investment Partners et de Luxempart est une étape importante dans le développement de la société. Leur soutien conforte le potentiel de développement d'iM Global Partner et permettra d'accélérer sa croissance pour les années à venir. La stratégie de l'équipe managériale et des actionnaires d'iM Global Partner est de continuer à investir afin de poursuivre le développement de la société, tant de façon organique que via croissance externe, en vue de dépasser 100 millards de dollars d'encours sous gestion d'ici 5 à 7 ans.

A l'issue de l'opération, Eurazeo en tant qu'actionnaire de contrôle continuera de soutenir activement la société aux côtés d'IK Investment Partners, de Luxempart, et d'Amundi.

Les produits de cession relatifs à cette opération (20% du capital) représentent environ 70 millions d'euros pour Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1x et un Taux de Retour Interne (TRI) de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire de la première heure, cède sa participation à l'occasion de cette opération.

Philippe Couvrecelle, Dirigeant et fondateur d'iM Global Partner, a commenté : "Nous sommes heureux d'ouvrir aujourd'hui notre capital à IK Investment Partners et Luxempart aux côtés d'Eurazeo et Amundi, qui nous accompagnent et nous soutiennent depuis le début de cette grande aventure. Ensemble, nous allons poursuivre le développement de notre modèle singulier de gestion d'actifs et accélérer encore la croissance de nos activités au niveau mondial."

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo, Head of Eurazeo Capital, poursuit : "Notre forte conviction dans la croissance des métiers de la gestion d'actifs couplée au talent et à la vision de Philippe Couvrecelle nous ont convaincu de soutenir dès l'origine le développement d'un réseau innovant réunissant les meilleurs gérants mondiaux et une capacité de distribution de premier plan."