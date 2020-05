Eurazeo Growth : des perspectives renforcées dans un monde plus digital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les sociétés d'Eurazeo Growth, qui représentent aujourd'hui 12% de l'ANR du Groupe Eurazeo (soit plus de 700 millions d'euros), se montrent solides face à la crise, la plupart d'entre elles bénéficiant d'une accélération de leurs marchés sous-jacents.

Depuis la mise en place des mesures de confinement et à la suite d'une adaptation effectuée en un temps record, certaines de ces sociétés connaissent ainsi un surcroît d'activité important, se posant comme l'alternative digitale dans des secteurs bouleversés par la situation sanitaire.

Par exemple, Doctolib, à travers la téléconsultation permet à des milliers de praticiens en France et en Allemagne de continuer à suivre leurs patients, ManoMano, Back Market et Vestiaire Collective voient un afflux de demande sur leurs plateformes de distribution digitales leur permettant en moyenne de doubler leurs chiffres d'affaires par rapport à l'année dernière, ou encore Younited Credit qui, en assurant notamment aux côtés de Bpifrance la distribution 100% digitale des "Prêts Rebonds" pour soutenir les TPE et PME françaises, renforce l'excellent momentum actuel de son activité B2B, Younited Business Solutions.

"Dans un monde en pleine transformation qui va devoir se digitaliser davantage, les perspectives à moyen terme de l'ensemble des sociétés d'Eurazeo Growth sont renforcées, notamment celles qui sont des vecteurs de transformation digitale, comme Adjust, Contentsquare ou Payfit" poursuit le groupe.

En tant que leaders sur leurs marchés et bénéficiant d'une trésorerie conséquente, ces sociétés auront la capacité de saisir les opportunités de croissance additionnelle qui se présenteront. En témoigne le succès des récents tours de table réalisés par la plupart d'entre elles, auxquels Eurazeo a participé à hauteur de près de 150 millions d'euros et en particulier celui de Back Market dans lequel Eurazeo Growth a investi 35 millions d'euros. En témoigne également la confiance des investisseurs partenaires qui, malgré le contexte général incertain, confirment leur intérêt pour le fonds Eurazeo Growth III.