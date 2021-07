Eurazeo gère le plus important FCPR français dédié aux investisseurs particuliers non professionnels

(Boursier.com) — Eurazeo gère à ce jour le plus important FCPR français dédié aux investisseurs particuliers non professionnels. 'Private Value Europe 3', le fonds d'Eurazeo dédié aux investisseurs privés et disponible au sein de nombreux contrats d'assurance-vie, a dépassé les 450 millions d'euros d'actifs nets au 30 juin 2021.

Dans ce fonds spécifiquement conçu pour s'insérer dans les programmes d'assurance-vie, mais aussi disponible en direct, 60% de la collecte est en Unités de Compte. La stratégie d'investissement se concentre sur l'accompagnement de la croissance d'entreprises non cotées, essentiellement européennes, grâce à une stratégie hybride mélangeant investissement en dette privée et en capital. Sa structuration "evergreen" permet d'offrir des fenêtres de liquidités trimestrielles à compter de septembre 2022.

Comme tous les fonds dédiés à la clientèle privée chez Eurazeo, Private Value Europe 3 co-investit de manière systématique avec les fonds destinés aux clients institutionnels. Cela permet aux particuliers d'accéder à de vastes programmes d'investissement dans l'univers du non coté, tout en bénéficiant des mêmes processus d'investissement, de gestion des risques et de reporting.

Lancé en juillet 2018, le fonds a généré une performance de 7,50% sur les 12 derniers mois et permet à ses investisseurs d'être exposés à une centaine d'entreprises européennes en croissance. Il présente d'ores et déjà une diversification géographique et sectorielle importante. Ce fonds offre aux particuliers un accès diversifié à une classe d'actifs généralement réservée aux investisseurs institutionnels.

L'offre à la clientèle privée est l'une des activités historiques d'Eurazeo Investment Manager qui gère ainsi plus de 2 milliards d'euros pour plus de 120.000 investisseurs particuliers.