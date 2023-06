Eurazeo finance l'acquisition de Inke par KEENSIGHT CAPITAL

(Boursier.com) — Eurazeo , à travers son activité Private Debt finance l'acquisition de Inke par Keensight Capital via une unitranche. Il s'agit de la 8ème opération sponsored arrangée par l'équipe dans la péninsule ibérique.

Créé en 1980 et basé à Castellbisbal près de Barcelone (Espagne), Inke est le leader dans la micronisation de principes actifs pharmaceutiques complexes (APIs). Le groupe est spécialisé dans les APIs d'inhalation avec une approche novatrice de mise sur le marché. Inke allie une expertise réglementaire élevée à des relations étroites avec les principales entreprises pharmaceutiques du monde entier, notamment sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Union européenne et le très réglementé marché japonais.

Arnaud Maisonneuve, Managing Director - Private Debt a déclaré : "Inke s'est imposé comme un fabricant de premier plan de bronchodilatateurs micronisés complexes, démontrant une grande cohérence en matière de conformité, de qualité et de capacités différenciées pour servir une clientèle mondiale et de premier rang. Nous sommes convaincus qu'Inke prospérera et continuera à étendre son portefeuille d'APIs ainsi que ses marchés finaux avec le soutien de Keensight Capital".