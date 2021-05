Eurazeo finalise son investissement dans Ultra Premium Direct

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la réalisation de son investissement majoritaire dans Ultra Premium Direct, aux côtés de Sophie et Matthieu Wincker, co-fondateurs de la société, et d'Eutopia, actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestirait dans l'opération avec son nouveau fonds.

Acteur de premier plan sur le marché français de l'alimentation premium pour animaux de compagnie, Ultra Premium Direct aspire à démocratiser l'alimentation de qualité pour chiens et chats, en distribuant ses produits directement sur son site internet, notamment sous forme d'abonnements, à un prix attractif. Plaçant la santé et le bien-être des animaux de compagnie au coeur de sa démarche, Ultra Premium Direct élabore ses recettes riches en protéines animales de haute qualité directement dans son centre de production et de recherche à Agen.

Eurazeo investira un montant d'environ 68 millions d'euros et détiendra la majorité du capital. Il s'agira du deuxième investissement de l'équipe Brands en Europe après l'acquisition de la marque suédoise Axel Arigato en novembre.