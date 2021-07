Eurazeo finalise sa participation dans Aroma-Zone

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo a finalisé son investissement dans Aroma-Zone, aux côtés de la famille Vausselin, fondatrice de la société.

Aroma-Zone, basée à Cabrières d'Avignon en Provence, emploie plus de 350 personnes et distribue ses produits majoritairement en ligne et dans un réseau de sept boutiques à travers la France. Le groupe a développé une offre de plus de 1.900 références et 3.000 recettes, adressant plus de 2 millions d'utilisateurs chaque année.

Eurazeo et ses partenaires investissent 414 millions d'euros au capital d'Aroma-Zone, dont 235 ME d'euros pour la quote-part Eurazeo, devenant ainsi actionnaires majoritaires, aux côtés de la famille fondatrice qui reste un actionnaire significatif au capital de la société.