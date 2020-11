Eurazeo : Eurazeo PME annonce la signature d'un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition du Groupe Altaïr

(Boursier.com) — Eurazeo PME, pôle d'investissement spécialisé du Groupe Eurazeo dans les entreprises de taille intermédiaire, annonce la signature d'un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition du Groupe Altaïr. A l'occasion de cette opération, Eurazeo PME investirait environ 115 millions d'euros dans le groupe Altaïr. Eurazeo PME détiendrait ainsi la majorité du capital, aux côtés des dirigeants et principaux cadres du Groupe.

Fondé en 1946 par les frères Brunel, Altaïr est un acteur européen de premier plan dans la vente de produits ménagers et d'entretien pour la maison. Opérant sur un secteur résilient en constante progression ces vingt dernières années, le groupe Altaïr a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 105 ME en 2019 et a poursuivi sa croissance en 2020 en dépit de la période de crise sanitaire.

L'activité du Groupe s'articule autour de marques fortes, ayant des positions de leader sur les marchés des produits d'entretien et d'insecticides :

- Le portefeuille de marques Starwax (Starwax the Fabulous, Starwax Respect etc.), proposant des produits d'entretien experts ;

- Sinto pour les produits de réparation et de rénovation multi-matériaux ;

- Kapo pour les produits insecticides.

Ces marques sont principalement distribuées dans les circuits spécialisés et Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) en France. D'autre part, Altaïr a développé une présence significative en Espagne (c. 25% du chiffre d'affaires) avec les marques Oro (lessives et insecticides) et Mistol (produits vaisselle).

Le Groupe distribue par ailleurs ses produits à travers des filiales au Benelux et en Pologne, ainsi qu'à l'export dans plus de 50 pays, principalement en Afrique du Nord et en Europe de l'Est.

L'ambition commune d'Eurazeo PME et de l'équipe dirigeante réunie autour d'Etienne Sacilotto est d'accélérer la croissance de l'entreprise en Europe à travers un déploiement de ses marques historiques ainsi qu'une politique active de buy and build, et d'accompagner le développement du Groupe par un soutien fort des initiatives déjà engagées en matière de RSE.