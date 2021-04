Eurazeo et ses partenaires investissent 200 M$ dans MessageBird

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo et ses partenaires annoncent un investissement minoritaire de 200 millions de dollars dans MessageBird, plateforme mondiale leader de la communication omnicanale. A travers sa stratégie Growth, Eurazeo mène ce tour de table avec Tiger Global, et aux côtés des fonds gérés par Blackrock, Owl Rock, et d'autres investisseurs historiques comme Atomico et Accel.

L'entreprise conclut ainsi une levée de fonds de 1 milliard de dollars, la plus importante Série C jamais réalisée en Europe et la seconde plus importante de part et d'autre de l'Atlantique.

Avec cette nouvelle levée de fonds, MessageBird fait son entrée en phase finale de négociations en vue de l'acquisition de SparkPost, plateforme leader mondialement dans l'intelligence prédictive pour e-mail basée aux Etats-Unis. Cette transaction de 600 M$ sera réalisée au 2ème trimestre, après réception des approbations réglementaires requises.

Cette acquisition représente une autre étape importante pour MessageBird dans la construction de sa plateforme omnicanale mondiale.

Au-delà du financement de l'acquisition de SparkPost aux Etats-Unis, la levée permettra à MessageBird de poursuivre son expansion internationale, particulièrement dans les marchés émergents à forte croissance. De plus, la société prévoit d'accélérer ses investissements dans le développement de sa suite logicielle et d'ainsi permettre à ses clients d'augmenter leur productivité et d'améliorer leur expérience utilisateur.

Fondée en 2011 aux Pays Bas, MessageBird a pour ambition de transformer la manière dont les entreprises échangent avec leurs clients en leur permettant de s'adapter aux nouveaux modes de communication. MessageBird propose une plateforme cloud qui permet aux entreprises d'échanger simplement avec leurs clients à travers 20 canaux de communication différents tels que Live-chat, Video, Voice, SMS, WhatsApp, Instagram, Google Business Messages, WeChat, Line ou encore Telegram.

En plus de ses APIs de connectivité, la société a développé deux solutions logicielles : 'Inbox' et 'Flow Builder'. La première solution permet aux agents de support client de gérer toutes les interactions avec leurs clients au travers d'une interface unique et omnicanale, tandis que la seconde permet aux utilisateurs d'automatiser leurs flux de communication sans une seule ligne de code.

Post-acquisition, MessageBird servira plus de 25.000 clients PME et grandes entreprises, parmi lesquels des comptes renommés tels que Disney, Facebook, Glovo, Heineken, Hugo Boss, JP Morgan, Lufthansa Airlines, PayPal, SAP ou encore Uber. La société comptera 700 employés et générera un chiffre d'affaires annualisé de plus de 500 M$.