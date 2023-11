Eurazeo et le management d'Efeso accueillent Towerbrook Capital Partners comme actionnaire de référence d'Efeso Management Consultants

(Boursier.com) — La stratégie 'Small-mid buyout' d'Eurazeo ainsi que le Management d'Efeso ont signé un accord avec TowerBrook Capital Partners en vue de devenir, à leurs côtés, actionnaire de référence au sein d'Efeso Management Consultants, le leader international du conseil en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance.

Eurazeo soutient l'entreprise en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019 et prévoit de réinvestir par l'intermédiaire de son fonds successeur, dans le cadre d'un co-contrôle avec TowerBrook Capital Partners. L'équipe de management d'Efeso renforce également sa position actionnariale dans l'entreprise, avec plus de 65 partenaires réinvestissant substantiellement leurs produits de cession. Le capital de la société sera également ouvert à plus de 100 partenaires et managers d'Efeso.

L'opération reste soumise aux approbations réglementaires applicables.

Cet accord porterait la valorisation d'Efeso Management Consultants à environ 450 millions d'euros. Le capital investi par Eurazeo devrait générer un multiple "cash-on-cash" d'environ 3 fois et un taux de rentabilité interne (TRI) de 24%.

A la date de réalisation de cette opération, 90 ME seraient reversés au bilan d'Eurazeo net du réinvestissement.

Actif dans 70 pays, le groupe Efeso travaille aux côtés de ses clients -groupes mondiaux de premier plan, PME et ETI en forte croissance, ainsi que des fonds de Private Equity- en vue d'accélérer leur transformation et d'améliorer leurs performances opérationnelles sur le long terme, en s'appuyant à la fois sur ses services de conseil et sur ses outils digitaux, tels que la plateforme SaaS d'excellence opérationnelle du groupe, Solvace.

Au cours des cinq dernières années, Efeso a triplé de taille, dépassant 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Le groupe a renforcé sa position de leader en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance, tout en poursuivant son expansion internationale, lui permettant de réaliser ainsi une croissance organique soutenue et accélérée par une stratégie éprouvée d'acquisitions externes. Cette stratégie a permis à Efeso d'atteindre une taille critique sur les marchés européen et américain, tout en renforçant ses positions dans des industries clés ainsi que dans le Private Equity. EFESO a également considérablement renforcé ses capacités en matière de product costing, innovation to industrialization, value engineering et décarbonation.

Les équipes d'EFESO Management Consultants, Eurazeo et TowerBrook partagent l'ambition d'accélérer la croissance du groupe à l'international, en s'appuyant sur son positionnement de spécialiste et sur un portefeuille de clients de premier plan, diversifié et en forte croissance. Son statut de leader international et spécialiste de l'excellence opérationnelle devrait continuer d'attirer les meilleurs talents du marché.

Ce nouveau chapitre dans la trajectoire de développement du groupe visera également à accélérer la croissance de Solvace, l'offre SaaS en forte expansion d'Efeso, qui apporte les outils digitaux complémentaires à l'expertise métier du groupe en matière d'excellence opérationnelle.

EFESO pourra notamment s'appuyer sur le réseau mondial de TowerBrook et d'Eurazeo, ainsi que sur l'expertise sectorielle de TowerBrook dans les services B2B liés à la productivité opérationnelle. Eurazeo investirait environ 115 ME en fonds propres dans cette opération, et plus de 290 ME avec TowerBrook et les équipes d'EFESO.