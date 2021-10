Eurazeo et Advent International finalisent leur investissement dans Planet

(Boursier.com) — Advent International et Eurazeo annoncent aujourd'hui avoir finalisé leur investissement dans Planet, un leader mondial des paiements intégrés. Advent et Eurazeo assureront le contrôle conjoint de l'entreprise.

Planet fournit des services de paiement numérique intégrés sur une plateforme unique qui propose des services d'acquisition, de traitement, de portefeuilles numériques, de remboursement de TVA et de conversion de devises aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, de la restauration, des parkings et des établissements financiers.

Advent et Eurazeo, qui partagent une vision commune de l'avenir du groupe, entendent accélérer la stratégie actuelle de Planet, proposer plus rapidement de nouvelles innovations aux clients et confirmer, par son développement, la position de Planet en tant que leader mondial des paiements intégrés.