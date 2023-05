Eurazeo : Eowin poursuit son développement avec le soutien d'Eurazeo, Trocadero Capital Partners et Bpifrance

(Boursier.com) — Eurazeo , à travers son activité Corporate Financing (Private Debt) et ses fonds Eurazeo Corporate Relance (ECR) et NOVI 21, succède aux côtés de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance à Hivest Capital Partners comme investisseur auprès d'Eowin. L'objectif de cette nouvelle opération est de poursuivre et accélérer le développement de la société.

Leader des services de gestion documentaire dans l'industrie depuis 35 ans, Eowin accompagne les entreprises dans la création, la gestion et la valorisation de leurs contenus. Du bureau d'études à la rédaction, en passant par l'automatisation des processus, le classement et l'archivage, l'entreprise offre des solutions fiables et innovantes.

Issu du 'carve-out' du groupe AMPLEXOR réalisé avec succès en 2020 par le management d'Eowin avec le support d'Hivest Capital Partners et après l'acquisition en 2022 de la société de conseil Xdemat, le groupe compte désormais 650 collaborateurs en France répartis sur une dizaine de sites dans 5 régions (Ile de France, PACA, Normandie, Occitanie et Bretagne).

Ces dernières années, la société a élargi les secteurs adressés et les services proposés. Eowin bénéficie du dynamisme des acteurs français sur ses marchés et entend se renforcer pour accompagner les projets de ses clients, en France comme à l'international.

C'est dans ce contexte qu'Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce son récent investissement sponsorless pour permettre la sortie d'Hivest Capital Partners tout en permettant la poursuite de la croissance organique et externe d'Eowin sur ses coeurs de métier, en conseil et ingénierie documentaire dans les secteurs nucléaires, aérospatial, télécoms et tertiaires.

Eowin et les investisseurs sont accompagnés dans cette opération par le pool bancaire du groupe (Crédit Lyonnais, Caisse d'Epargne Ile de France et Banque Populaire Rives de Paris) qui met à leur disposition une tranche CAPEX pour soutenir sa croissance externe.

Cet investissement constitue le quatrième réalisé par le fonds ECR, géré par Eurazeo depuis son lancement en 2022.