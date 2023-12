Eurazeo entre en discussions exclusives avec Carl Zeiss Meditec pour la cession de sa participation dans DORC

(Boursier.com) — Eurazeo et ses affiliés sont entrés en discussions exclusives avec Carl Zeiss Meditec AG en vue de la cession de DORC (Dutch Ophthalmic Research Center), pour une valeur d'entreprise d'environ 1 MdE. L'équipe Mid-large buyout d'Eurazeo accompagne la société en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019. Sous son contrôle, DORC est devenue l'une des plateformes de chirurgie ophtalmique les plus importantes au monde, et champion de la croissance sur le marché de la vitréorétine et de la cataracte.

Selon les termes de cet accord, la transaction devrait matérialiser un retour brut de 2,6x cash-oncash et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l'investissement initial, y compris le produit du refinancement effectué en décembre 2021.

A l'issue de l'opération, environ 385 ME de produit brut de cession devraient être portés au bilan d'Eurazeo. La réalisation de l'opération reste soumise à la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société et à l'obtention des autorisations réglementaires applicables.

Fondée en 1983 et basée aux Pays-Bas, DORC est une plateforme de chirurgie ophtalmique de premier plan et à forte croissance, bénéficiant d'une forte position sur le marché mondial en tant que deuxième acteur des packs VR2 et premier acteur sur les colorants. La société a développé une offre de produits innovants et de haute qualité qui comprend notamment EVA Nexus, le système à double fonction le plus avancé. En 2023, la société devrait réaliser un chiffre d'affaires net de 200 ME avec une base installée de plus de 2.100 systèmes placés dans le monde entier, soutenue par une organisation de plus de 750 ETP.