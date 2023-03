Eurazeo entre dans l'actionnariat du groupe Etix Everywhere

(Boursier.com) — Etix Everywhere (ETIX) annonce aujourd'hui une importante augmentation de capital de la part d'Eurazeo, par le biais de son fonds d'infrastructures de transition ge?re? par Eurazeo Infrastructure Partners, une socie?te? d'investissement mondial de premier plan base?e a? Paris, en France. ETIX utilisera le produit de cette ope?ration pour acce?le?rer l'expansion de son re?seau international de data centers de colocation et pour se?curiser son approvisionnement en e?nergie de?carbone?e.

ETIX est un acteur franc?ais reconnu qui ope?re un re?seau de data centers re?gionaux, fournissant des services de colocation de proximite? a? ses clients.

ETIX a une strate?gie d'expansion base?e sur un juste e?quilibre entre un de?veloppement organique et des acquisitions strate?giques, illustre? par la re?cente acquisition de CIV France, le leader re?gional dans les Hauts de France. Cette augmentation de capital va permettre d'acce?le?rer le de?veloppement d'ETIX pour re?pondre a? la croissance exponentielle des besoins Clients d'avoir des infrastructures nume?riques plus proches de l'utilisateur final, sous l'impulsion des entreprises et des grandes plateformes.