Eurazeo : encore du vert !

(Boursier.com) — A contre-courant, Eurazeo s'adjuge 1,1% à 80,5 euros en début de séance à Paris, et est ainsi bien partie pour boucler une semaine toute verte. La société d'investissement a annoncé l'acquisition de 80% de Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions photovoltaïques, auprès de ses fondateurs et de Capenergie 2, un fonds géré par Omnes Capital. Eurazeo s'est engagé à hauteur de 45 millions d'euros et accompagnera Ikaros dans sa transformation vers un producteur d'électricité indépendant européen en lui fournissant les moyens financiers lui permettant de se développer, en lui facilitant l'accès à son vaste réseau d'entreprises, ainsi qu'à ses capacités de structuration de projets et de financement.