Eurazeo : encore du soutien

(Boursier.com) — Eurazeo monte de 0,3% à 72,80 euros ce mercredi midi, alors que Berenberg a revalorisé le dossier de 102,5 à 113,5 euros avec un avis à l'achat. AlphaValue auparavant était aussi resté à l'achat avec un objectif de cours réhaussé à 93 euros, alors que le groupe a publié des comptes 2021 affichant un ANR par action de 117,8 euros, en croissance de 40%, dividende inclus. Le résultat net part du Groupe ressort à 1,576 milliard d'euros, assorti d'une trésorerie brute à fin décembre 2021 de 550 ME. En outre, Eurazeo dispose d'une ligne de crédit syndiqué confirmé et entièrement non tiré de 1,5 MdE.

Tendances porteuses et faible exposition au conflit russo-ukrainien

Eurazeo a également indiqué qu'en dépit des tensions internationales actuelles et de la volatilité des marchés, les tendances restent structurellement porteuses, les investisseurs continuant d'augmenter leur allocation aux marchés privés. En outre, l'exposition directe du portefeuille du Groupe Eurazeo à l'Ukraine et à la Russie est extrêmement limitée, tant au niveau de son chiffre d'affaires que de ses moyens de production... Néanmoins, Eurazeo suit avec attention les effets indirects de la guerre en Ukraine, notamment la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, ainsi que de l'inflation générale induite.

Compte-tenu de la dynamique actuelle de levées de fonds et d'augmentation de la valeur des actifs, Eurazeo revoit en hausse sa trajectoire de croissance et entend doubler ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 MdsE à horizon 5 à 7 ans, dans des conditions de marché normales.

Eurazeo a confirmé son objectif d'augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40% (environ 30% en 2021). Le rythme de cette progression dépendra des levées de fonds, des cessions réalisées ainsi que des recrutements effectués pour préparer la croissance...

3 euros de dividende

A l'occasion de la publication de ses comptes 2021, Eurazeo a annoncé son intention de distribuer à ses actionnaires un dividende de 3 euros par action. Le Directoire d'Eurazeo propose en effet une augmentation de 16,7% du dividende ordinaire à 1,75 euros et un dividende exceptionnel prélevé sur les réserves de 1,25 euro. Cette augmentation substantielle de la distribution aux actionnaires est soutenue par la croissance des revenus récurrents de l'Activité de Gestion d'Actifs, la solidité financière du Groupe et les excellents résultats de 2021...