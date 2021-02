Eurazeo : en pointe

Eurazeo : en pointe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo confirme son statut de premier financeur de la French Tech après la publication de la promotion 2021 des indices Next40 et Tech120 par le Gouvernement français. A travers ses fonds déployés en direct ou des mandats dédiés dont le Groupe a la gestion, Eurazeo soutient 24 des 40 sociétés du Next40 et 50 sociétés du Tech 120.

Avec 2,8 milliards d'euros levés par le Groupe en 2020 pour investir dans l'économie réelle, Eurazeo continue d'accompagner la scène française en soutenant les projets innovants dans les secteurs porteurs de la santé, des fintechs ou encore du e-commerce et en contribuant à la création d'emplois locaux.

Au total, les 120 startups françaises lauréates de cette nouvelle promotion ont déjà permis de créer 30.000 emplois, et 10.000 de plus sont à venir en 2021.

Au cours des 20 dernières années, le groupe Eurazeo, dont un quart des actifs est désormais investi dans des sociétés technologiques, s'est construit l'un des plus beaux "track-record" européen en investissement digital : 4 milliards d'euros ont été investis dans le secteur de la tech, 17 IPOs ont été réalisées, dont certaines aux Etats-Unis comme Farfetch et les équipes ont géré parmi les plus gros fonds européens de Venture et du Growth. Cette nouvelle promotion du French Tech Next 40/120 confirme donc le potentiel de développement d'Eurazeo sur ce segment digital en forte croissance en Europe où le nombre de licornes a été multiplié par huit en 5 ans.