Eurazeo : du nouveau au bureau londonien d'Eurazeo Patrimoine

(Boursier.com) — Eurazeo Patrimoine, pôle du groupe Eurazeo spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, annonce la nomination de Riccardo Abello au poste de Managing Director du bureau de Londres.

Cette nomination contribuera à une meilleure couverture des marchés immobiliers britannique et européen et intervient après les récentes acquisitions au Royaume-Uni, de Johnson Estate, ensemble immobilier de bureaux composé de quatre immeubles occupant une surface de 18.000 m2, et d'Euston House, immeuble de bureaux multilocataires d'une superficie totale de 11.000 m2 situé en plein coeur de Londres.

Riccardo Abello possède une expérience de 18 ans dans le domaine de l'investissement immobilier, notamment en tant que responsable puis directeur des acquisitions immobilières européennes chez Franklin Templeton et membre du Comité d'investissement mondial. Auparavant, il occupait chez LaSalle Investment Management le poste de responsable pour l'Europe et le Royaume-Uni des investissements à forte valeur ajoutée. Il a également été ingénieur structures et chef de projet responsable des grands projets immobiliers chez WSP Group et Arup.

Créé en 2015, Eurazeo Patrimoine est le pôle immobilier et infrastructure du Groupe. La branche immobilière du pôle investit dans des sociétés détenant et exploitant leurs propres actifs physiques, les accompagnant dans leur stratégie d'amélioration et de développement des actifs et de croissance de la plate-forme, et réalise des opérations immobilières à forte valeur ajoutée directe en Europe occidentale.