Eurazeo : du nouveau à Courbevoie

(Boursier.com) — L 'équipe Real Estate d'Eurazeo annonce la signature d'une promesse de vente avec l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) portant sur la totalité de l'immeuble Côté Jardin (5.500 m(2)) du campus Highlight situé à Courbevoie.

Cette vente sera finalisée à la livraison du campus au printemps 2022.

L'agence de l'eau est le second occupant à avoir adopté le campus Highlight pour y installer son futur siège et sa direction territoriale francilienne. Kaufman & Broad a lui aussi fait ce choix en mai 2018, date à laquelle Eurazeo avait sécurisé un bail long terme portant sur les étages RDC à R+6 de l'immeuble Côté Seine, représentant 40% des surfaces locatives du campus.

La signature de cette promesse de vente démontre à nouveau l'attractivité du campus Highlight. Fort d'une localisation stratégique, au coeur du plus grand quartier d'affaires européen, et riche d'une architecture moderne, le campus de 24.000 m(2) comprend deux immeubles de bureaux neufs et un immeuble dédié à la restauration. Il offre à ses utilisateurs un environnement de travail d'exception grâce à ses offres multiples de services et de restauration, ses nombreuses terrasses avec vue sur Paris, son jardin paysager et ses espaces de travail en premier jour.

L'ensemble immobilier sera certifié HQE Rénovation niveau Excellent, BREEAM Very Good, WiredScore et Well silver.

Ainsi, près d'un an avant la livraison du campus en 2022, son taux d'occupation atteint déjà plus de 60%. Les espaces restant à commercialiser sont situés sur les étages élevés de l'immeuble côté Seine (R+7 à R+14) soit 9.000 m(2).