Eurazeo : dividendes approuvés !

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale mixte des actionnaires d'Eurazeo s'est réunie aujourd'hui au Pavillon Gabriel sous la Présidence de Jean-Charles Decaux, Président du Conseil de Surveillance et a été retransmise en direct sur le site internet de la société. Christophe Bavière et William Kadouch Chassaing, co-CEOs d'Eurazeo ont, à l'occasion de cette Assemblée Générale, commenté les résultats de l'année 2022 et partagé avec les actionnaires les perspectives du Groupe. Ils ont réaffirmé l'ambition de faire d'Eurazeo le leader de la gestion alternative en Europe sur le segment du mid-market et des valeurs de croissance.

L'Assemblée Générale a également été l'occasion de faire un point d'étape sur O+, la stratégie ESG du Groupe et en particulier la démarche et les engagements d'Eurazeo en matière climatique.

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des 25 résolutions présentées à l'Assemblée à titre ordinaire et à titre extraordinaire et notamment :

- le versement d'un dividende de 2,20 euros par action, en augmentation de +26% et un dividende majoré de 2,42 euros. Ce dernier sera attribué en remplacement du dividende ordinaire exclusivement aux actions inscrites sous la forme nominative depuis le 31 décembre 2020 au plus tard, et sans interruption jusqu'à la date de mise en paiement du dividende, soit le 3 mai 2023.

- le renouvellement de mandat de Françoise Mercadal-Delasalles pour une durée de quatre ans.