Eurazeo devient actionnaire de THOUGHT MACHINE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, annonce un investissement de 33 millions de dollars dans le tour de série B de Thought Machine, un éditeur de logiciel core banking nouvelle génération. Ce tour de financement supplémentaire de 42 millions de dollars mené par Eurazeo Growth aux côtés de British Patient Capital et de SEB clôture la série B de Thought Machine et porte le montant total du tour à 125 millions de dollars.

Thought Machine a été fondé en 2014 par un ancien ingénieur de Google, Paul Taylor, pour développer Vault, un logiciel de core banking moderne, natif au cloud. Ce logiciel s'adresse aux établissements bancaires dont l'infrastructure repose aujourd'hui sur une technologie devenue obsolète. Au cours des deux premiers trimestres de 2020, Thought Machine a accéléré son recrutement à l'international et embauché 100 nouveaux collaborateurs. En parallèle, le logiciel Vault a été rendu compatible avec l'ensemble des principaux fournisseurs de cloud et Thought Machine devrait annoncer la signature de nouveaux clients majeurs dans les mois à venir. La société compte aujourd'hui parmi ses clients, Lloyds Banking Group, Atom Bank et Standard Chartered, ainsi que SEB qui rejoint ce tour de financement.

Ce nouveau tour de financement va permettre à Thought Machine de continuer à investir dans son expansion internationale, en recrutant de nouveaux collaborateurs en Asie, aux États-Unis et en Australie. La société va également poursuivre le développement de nouveaux produits et fonctionnalités, notamment une solution de paiement avancée...