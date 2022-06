Eurazeo : décès de Michel David-Weill

(Boursier.com) — C 'est avec profonde tristesse que les membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants et tous les collaborateurs d'Eurazeo ont appris le décès de Michel David-Weill dans sa quatre-vingt-dixième année, grand actionnaire et administrateur du Groupe dont il fût le Président du Conseil de Surveillance pendant 20 ans.

Eurazeo est en deuil et adresse ses condoléances les plus attristées à Madame Hélène David-Weill, son épouse, ses quatre filles Béatrice, Natalie, Cécile et Agathe, ses proches, ainsi qu'à Olivier Merveilleux du Vignaux, son gendre, Vice Président du Conseil de Surveillance. Le Groupe adresse également une pensée amicale et confraternelle aux collaborateurs de Lazard que Michel David-Weill a dirigé pendant plus de 25 ans.