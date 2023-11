Eurazeo : Croissance dynamique de la gestion d'actifs sur les 9 premiers mois

(Boursier.com) — Eurazeo présente des actifs sous gestion (AUM) en hausse de +11% proforma sur un an à 33,5 MdsE. Les Actifs générant des commissions (FPAUM) grimpent de 19% proforma à 24,2 MdsE. La collecte auprès de tiers est de 1,723 ME, dont 566 ME auprès de clients particuliers. Les commissions de gestion sont en hausse de +10% proforma à 305 ME.

Le groupe souligne la solide performance des sociétés du portefeuille avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur tous les segments hors Growth (+11%), une bonne dynamique du segment Growth (+17%) et une grande sélectivité des déploiements.

Perspectives 2023

Pour 2023, le Groupe anticipe une collecte de l'ordre de 3,0 MdsE et confirme viser une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings.

Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs, ont déclaré : "Eurazeo affiche une croissance solide sur les neuf premiers mois de l'année, en dépit d'un environnement complexe et incertain. Ceci traduit la qualité de nos franchises clients, ainsi que la bonne performance sous -jacente des investissements. Ces progressions nous donnent confiance dans la réalisation de nos perspectives 2023 en matière de levées de fonds et de croissance du résultat d'exploitation de la gestion d'actifs. Le Groupe présentera sa stratégie et ses perspectives de moyen terme à l'occasion d'un Capital Markets Day qui se tiendra le 30 novembre."