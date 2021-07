Eurazeo : closing final de son 4e programme d'investissement dédié aux transactions secondaires à 1 MdE

(Boursier.com) — Eurazeo annonce le closing final de son quatrième programme d'investissement dédié aux transactions secondaires à 1 milliard d'euros. 700 millions d'euros ont été levés par Idinvest Secondary Fund IV 1, surpassant l'objectif initial de 600 millions d'euros, et 300 millions d'euros de capitaux secondaires supplémentaires l'ont été auprès de clients particuliers. En 2017, le précédent programme avait atteint 570 millions d'euros d'engagements.

Eurazeo est présent sur le marché secondaire depuis 2003 et a réalisé plus d'une centaine de transactions. La stratégie d'Eurazeo a pour objectif de saisir des opportunités secondaires sur le mid-market européen en rachetant des parts de fonds de private equity matures ou à travers l'acquisition de portefeuilles d'entreprises sélectionnées. Ce quatrième programme de transactions secondaires a reçu une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels du monde entier, notamment de fonds souverains, fonds de pension, compagnies d'assurance, fondations, family offices et particuliers.

Christophe Simon, Managing Partner et Responsable des transactions Secondaires chez Eurazeo, a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la confiance de nos investisseurs en ces temps inhabituels et sommes fiers d'avoir dépassé notre objectif initial de collecte de fonds. Nous sommes convaincus que le développement de notre activité secondaire reflète l'appétit croissant des investisseurs pour notre expertise reconnue dans le mid-market européen, notamment au travers de l'arrangement de transactions dites de GP-led, et souligne également la pertinence de la plateforme Eurazeo dans le sourcing et l'exécution des transactions secondaires."