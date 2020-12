Eurazeo : cession de la participation dans le groupe C2S

(Boursier.com) — Eurazeo Patrimoine, pôle du groupe Eurazeo spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, annonce avoir conclu un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans le groupe C2S, groupe multirégional de cliniques généralistes, qui compte 17 établissements dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.

Cette opération génèrerait pour Eurazeo Patrimoine un multiple cash-on-cash de 3,2x et un Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'environ 48%. Le produit de cette cession serait d'environ 400 ME pour Eurazeo. Cette opération ferait ressortir pour Eurazeo une valeur supérieure de plus de 2 euros par action par rapport à celle retenue dans notre Actif Net Réévalué au 30 juin 2020.

Depuis l'acquisition de C2S en 2018, Eurazeo Patrimoine, actionnaire engagé, a soutenu le groupe en lui apportant les ressources humaines et financières nécessaires à son développement, contribuant ainsi à faire doubler son activité en seulement trois ans et à étendre son réseau dans le Grand Est avec l'intégration de 7 nouvelles cliniques permettant ainsi au groupe de renforcer son maillage territorial au plus près des patients.

Renaud Haberkorn, Managing Partner d'Eurazeo, responsable d'Eurazeo Patrimoine, a déclaré : "Nous sommes très fiers du chemin parcouru ces trois dernières années aux côtés du management de C2S. Grâce à l'implication de Jean Rigondet et de son équipe, et avec le support d'Eurazeo, C2S s'est structuré, a doublé son activité, a réalisé des acquisitions stratégiques et a mis en place une plateforme de recherche médicale. La croissance rapide du groupe valide le savoir-faire spécifique d'Eurazeo Patrimoine à la croisée des chemins entre l'immobilier et le private equity."