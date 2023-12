Eurazeo cède sa participation dans Humens

(Boursier.com) — Eurazeo et ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium ont cédé leurs participations dans le groupe Humens à Leto Partners, société de capital investissement française dédiée aux enjeux de décarbonation.

Le capital investi par l'équipe Mid-large buyout d'Eurazeo génère un multiple "cash-on-cash" de 2,7x et un taux de rentabilité interne (TRI) de 65% depuis le "carve-out" du groupe Seqens réalisé en décembre 2021.

Dans le cadre de cette cession, 33 millions d'euros sont reversés au bilan d'Eurazeo.

Rappelons que Humens est un acteur de spécialités minérales de haute pureté fortement ancré en Europe et en Asie. Le Groupe fournit principalement du bicarbonate de sodium à destination des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires ainsi que du carbonate de sodium utilisé dans la production de verre plat et creux. Initiée par son management dès 2014, et accélérée par Eurazeo et ses partenaires depuis l'acquisition du groupe Seqens en juin 2016, Humens a placé la transition énergétique au coeur de sa stratégie de croissance.

Humens entend ainsi poursuivre sa stratégie de décarbonation en réduisant ses émissions de CO2 de 60% et en éliminant l'utilisation du charbon dans son processus industriel d'ici 2025. L'accompagnement et l'expertise de Leto Partners permettront à Humens d'accélérer sa feuille de route RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de franchir une 2e étape structurante et différenciante avec l'ambition d'atteindre le zéro carbone d'ici 2035.