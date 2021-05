Eurazeo cède 49% de Trader Interactive

(Boursier.com) — Eurazeo annonce la cession de 49% de sa participation dans Trader Interactive, leader des places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels basé en Virginie (Etats-Unis) à carsales, plus grande plateforme de vente en ligne de véhicules australienne. L'accord valorise Trader Interactive 1,625 milliard de dollars, soit 26,5x l'Ebitda ajusté 2020. Cette opération fait ressortir pour Eurazeo et ses partenaires un multiple implicite de 2,8 x l'investissement initial.

La cession de ces 49% devrait générer environ 280 millions de dollars avant impôts pour Eurazeo et ses partenaires, dont 190 millions pour la quote-part Eurazeo, soit 1,5x l'investissement total initial d'Eurazeo et de ses partenaires. Carsales bénéficie d'une option d'achat sur les 51% restant du capital de Trader Interactive. Trader Interactive est le premier investissement réalisé par l'équipe mid-large buyout d'Eurazeo aux USA en juin 2017.