Eurazeo Capital annonce la nomination d'Eric Sondag au poste de Managing Director à New York

Eurazeo Capital annonce la nomination d'Eric Sondag au poste de Managing Director à New York









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo Capital annonce la nomination d'Eric Sondag au poste de Managing Director à New York. Fort de compétences reconnues dans le domaine du 'private equity' ainsi que d'une grande connaissance du secteur des médias, des communications et des services technologiques aux entreprises et aux consommateurs, il sera chargé de détecter de nouvelles opportunités d'investissement et de consolider le positionnement d'Eurazeo en Amérique du Nord.