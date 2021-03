Eurazeo Brands signe un accord d'exclusivité en vue d'un investissement majoritaire dans Ultra Premium Direct

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo Brands, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes, annonce la signature d'un accord d'exclusivité aux termes duquel Eurazeo investirait 68 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Ultra Premium Direct, aux côtés de Sophie et Matthieu Wincker, co- fondateurs de la société, et d'Eutopia, actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestirait dans l'opération avec son nouveau fonds.

Fondée en 2013, Ultra Premium Direct est rapidement devenue un acteur de premier plan sur le marché français de l'alimentation premium pour animaux de compagnie. Marque digitale - lauréat French Tech Next 120 en 2021 - elle bénéficie aujourd'hui d'une forte communauté engagée. Grâce à son positionnement unique et son approche sans intermédiaire, Ultra Premium Direct aspire à démocratiser l'alimentation de qualité pour chiens et chats, en proposant des recettes adaptées à leur régime naturel et vendues directement sur son site internet, notamment sous forme d'abonnements, à un prix attractif.

Ultra Premium Direct place la santé et le bien-être des animaux de compagnie au coeur de sa démarche. La société élabore des recettes riches en protéines animales de haute qualité, sans colorants, sans arômes et sans conservateurs artificiels, en collaboration avec des vétérinaires nutritionnistes. Elle dispose également d'un centre de production et de recherche à Agen, permettant un contrôle de la chaine de valeur et contribuant au fort ancrage de la marque dans la région.

Eurazeo Brands accompagnerait la société dans sa croissance, à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services. Ultra Premium Direct pourrait également compter sur l'expérience et le réseau à l'international d'Eurazeo dans son déploiement à l'échelle européenne. Par ailleurs, Eurazeo mettrait au service de la société l'ensemble de ses expertises, notamment en termes de RSE, pour contribuer au succès de la marque.

Cet investissement majoritaire dans Ultra Premium Direct reflète la volonté d'Eurazeo Brands de poursuivre son développement en Europe après l'acquisition de la marque suédoise Axel Arigato en novembre 2020. Il s'agirait du neuvième investissement d'Eurazeo Brands depuis mai 2017.