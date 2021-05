Eurazeo : bonne progression de l'activité du portefeuille

Eurazeo : bonne progression de l'activité du portefeuille









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) de 22,7 MdsE, +21% sur douze mois, dont +27% pour le compte de tiers à l'issue du T1 2021.

La collecte auprès de tiers est de 785 ME à fin mars

Les commissions de gestion ressortent à 59 ME, dont +13% pour le compte de tiers (+4% au total compte- tenu des cessions réalisées sur le bilan).

Le groupe anticipe en 2021 une nouvelle croissance des levées grâce à l'attractivité de ses fonds actuellement sur le marché notamment en 'small-mid buyout', 'growth' et dette privée

Bonne progression de l'activité du portefeuille

Le Chiffre d'affaires économique du portefeuille est en croissance de +20% au T1 2021 par rapport au T1 2020 (+15% par rapport au T1 2019), hors segment Voyages et Loisirs ;

La croissance de 61% du chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille Growth (non consolidé) est à souligner ainsi que les premières perspectives de redressement en Voyages et Loisirs (10% de l'ANR).

Activité d'investissement soutenue

1,1 MdE ont été investis sur la période (0,5 MdE au T1 2020) avec un flux d'affaires dans des secteurs porteurs notamment tech (Questel, PPRO, Message Bird), consumer tech (UPD, Aroma-Zone), services financiers (Groupe Premium).

Comme annoncé, les cessions d'actifs devraient être d'un niveau élevé en 2021-2022.

Bilan toujours très solide

L'ANR par action est de 85,5 euros (non réévalué au trimestre)

La position de trésorerie nette ressort à 255 ME à la fin mars avec une ligne RCF de 1,5 MdE confirmée.

L'engagements d'investissements reçus et non appelés ("dry powder") se situe à 3,7 MdsE.