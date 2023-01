Eurazeo : Bonne exécution du programme de levée de fonds en 2022

(Boursier.com) — Eurazeo , au travers de ses différentes sociétés de gestion, a levé 3,1 milliards d'euros en 2022 auprès d'investisseurs tiers en ligne avec l'anticipation annoncée de 3 milliards d'euros. Le programme de levées 2022 était principalement composé de fonds poursuivant les collectes initiées avec succès en 2021, notamment dans les stratégies Small-mid buyout, Venture et Private Debt.

La réalisation de ce programme illustre l'attractivité des différentes stratégies d'investissement d'Eurazeo auprès des grands investisseurs internationaux ainsi que de la clientèle particulière.

Le Groupe Eurazeo renforce le développement de solutions d'investissement dédiées aux investisseurs particuliers, venant ainsi couvrir l'ensemble de ses stratégies d'investissement. La collecte auprès de cette catégorie d'investisseurs représente plus de 800 millions d'euros en 2022, soit un quart du total des levées sur l'année, un montant en hausse de 46% par rapport à 2021.

Une expertise reconnue des stratégies d'investissements

En Private Equity, environ 1,6 milliard d'euros ont été levés grâce à la poursuite du succès de plusieurs fonds :

-Le fonds PME IV a réalisé un closing supérieur à son objectif d'un milliard d'euros, soit une hausse de plus de 50% par rapport au fonds précédent, dont plus de 200 millions d'euros levés en 2022, reflétant l'attractivité de la stratégie d'Eurazeo dédiée à l'accompagnement de la croissance des PME françaises leaders sur leur secteur

-L'activité Venture a levé plus de 378 millions d'euros en 2022, en particulier sur les fonds Eurazeo Smart City Venture II et Digital IV

-En Biotech, le fonds Kurma Growth Opportunity a levé 120 millions d'euros en 2022

La stratégie de Dette Privée enregistre une bonne dynamique sur la période avec 1 milliard d'euros collectés :

-Sur l'activité très porteuse de l'unitranche mid-market, l'année 2022 a notamment été marquée par le succès de la collecte du sixième programme de Direct Lending, dont le closing est attendu au-delà de 2 milliards d'euros en 2023

-Le Groupe enregistre également de nouvelles avancées pour son fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI) classé "article 9" selon la règlementation SFDR qui confirme la pertinence de son positionnement avec plus de 200 MEUR collectés au total.

En Real Assets le fonds dédié à l'infrastructure de transition (ETIF), classé "article 9", a annoncé un premier closing de 210 millions d'euros en novembre 2022. Ce fonds qui vise à soutenir la transition vers une économie bas carbone, bénéficie d'une forte attractivité auprès des investisseurs.

Eurazeo dispose d'un programme important de nouveaux fonds en levée en 2023 pour plusieurs de ses stratégies flagships (Mid large Buyout, Growth, Private Funds, Private Debt). L'ensemble de ces levées de fonds lui permettront de poursuivre son développement ambitieux.

Par ailleurs, le lancement récent de nouveaux produits dédiés aux investisseurs particuliers, tels que Eurazeo Principal Investments en Private Equity ou un fonds ELTIF en Immobilier, ainsi que la signature de partenariats de distribution avec des acteurs de premier plan (Boursorama, CNP...) contribueront à alimenter les levées de fonds 2023.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "En 2022, le Groupe a démontré sa capacité à réaliser son programme de levées de fonds malgré un contexte de marché complexe et incertain. Le milliard d'euros levé par l'équipe Small-mid Buyout, le très beau succès du fonds Smart City II et la bonne dynamique de nos fonds Private Debt et Infrastructure notamment illustrent la confiance de nos investisseurs. 2022 a également confirmé la force de notre offre destinée aux investisseurs particuliers avec plus de 800 millions d'euros collectés. En 2023 nous poursuivrons notre développement ambitieux avec un programme important de levée au service du développement et de la transformation des entreprises."