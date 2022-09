Eurazeo : bon pied bon oeil

(Boursier.com) — Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, annonce la finalisation de son investissement de 23 ME dans le cadre de la réorganisation du capital d'Horus Pharma, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans l'ophtalmologie.

Fondé en 2003, Horus Pharma est un acteur majeur de l'ophtalmologie en France. La société commercialise un portefeuille large de plus de 40 médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires traitant les affections de l'oeil et des paupières. Spécialiste de l'acide hyaluronique et des produits sans conservateur, le laboratoire a lancé Vismed, le collyre leader dans les traitements de la sécheresse oculaire (premier dispositif médical à obtenir une prise en charge dans cette indication). Grâce à une forte dynamique d'innovation et de lancements, le laboratoire détient aujourd'hui une part de marché de plus de 12% en France et de plus de 30% dans les traitements de la sécheresse oculaire. Depuis 2015, Horus a amorcé une politique d'expansion internationale, et est désormais présent dans 10 pays européens.