Eurazeo : bien notée !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo a obtenu la note la plus élevée 'A+' dans les 4 catégories d'évaluation afférentes à ses métiers. Cette note vient reconnaître l'excellence d'Eurazeo en matière ESG.

Eurazeo reçoit la note 'A+' dans les catégories d'évaluation : 'Strategy & Governance', 'Private Equity' (indirect), 'Fixed Income' (direct), 'Private Equity' (direct). Eurazeo devance ainsi les scores médians du secteur dans chacune des catégories. Ces notes viennent reconnaître la qualité de la démarche Sustainability & Impact engagée par le groupe sur l'ensemble de ses activités.

Virginie Morgon, présidente du Directoire d'Eurazeo, commente : Lancés en 2006, les Principes pour l'investissement responsables des Nations Unies (UN PRI) sont la première initiative mondiale en matière d'investissement responsable avec plus de 3.000 signataires à travers le monde. Les PRI sont un ensemble volontaire de principes d'investissement visant à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance dans les pratiques d'investissement. En mettant en oeuvre ces principes, les signataires contribuent à développer un système financier mondial plus durable .

Eurazeo a fait partie des premiers signataires des PRI dès 2009.